К пожароопасному сезону готовится Иркутская область

В Иркутской области начали готовиться к пожароопасному сезону. Министерство лесного комплекса региона подготовило аукционы на использование вертолётов при тушении тайги.

Всего на защиту леса от огня из бюджетов разных уровней выделили боле 343 миллионов рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году. Сейчас с органами федеральной и областной власти, а также с соседними регионами страны готовят проекты соглашений о взаимодействии. Иркутскавиалесоохрана планирует увеличить парашютную службу до 50 человек и десантную до 210.