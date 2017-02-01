Менеджеры Джонни Деппа обвинили актера в транжирстве
В исковом заявлении, поданном в Верховный суд округа
В исковом заявлении, поданном в Верховный суд округа
По его данным, встречный иск подан в Верховный суд округа
Согласно документу, Депп расходовал на личные нужды более $2 млн в месяц. Ему ставится в укор неоднократный отказ удовлетворить рекомендации менеджеров вести менее затратный образ жизни.
13 января актер подал в суд на менеджеров, обвинив их в присвоении заработанных им миллионов долларов в период с 1999 по 2016 год.
Депп недоволен и тем, каким образом осуществлялась уплата налогов и штрафов: при этом, согласно его версии, были утрачены еще $5,6 млн. До $10 млн менеджеры и вовсе перевели на счета третьих лиц — фактически они распоряжались деньгами Деппа как своими собственными.
По информации журнала The Hollywood Reporter, в прошлом году он сменил своих помощников на новых, а также нанял квалифицированных адвокатов, которые и выяснили, до какой степени прежние управленцы злоупотребляли своим положением.
53-летний Депп трижды был номинирован на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль»: в 2004 году за фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), в 2005 году за картину «Волшебная страна» (Finding Neverland) и в 2008 году за ленту «Суини Тодд,
Всего за свою карьеру он получил более 65 кинотрофеев.