Менеджеры Джонни Деппа обвинили актера в транжирстве

Депп недоволен и тем, каким образом осуществлялась уплата налогов и штрафов: при этом, согласно его версии, были утрачены еще $5,6 млн. До $10 млн менеджеры и вовсе перевели на счета третьих лиц — фактически они распоряжались деньгами Деппа как своими собственными.

По информации журнала The Hollywood Reporter, в прошлом году он сменил своих помощников на новых, а также нанял квалифицированных адвокатов, которые и выяснили, до какой степени прежние управленцы злоупотребляли своим положением.