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07:32 (мск), источник: ТАСС

Менеджеры Джонни Деппа обвинили актера в транжирстве

В исковом заявлении, поданном в Верховный суд округа Лос-Анджелес, указывается, что актер расходовал на личные нужды более $2 млн в месяц.

Источник: AP 2016

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Менеджеры, на которых актер Джонни Депп подал в суд за присвоение его $28 млн, во вторник подали встречный иск на звезду Голливуда. В исковом заявлении он обвинен в склонности к транжирству, которое и стало главной причиной ухудшения его финансового состояния. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, встречный иск подан в Верховный суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Согласно документу, Депп расходовал на личные нужды более $2 млн в месяц. Ему ставится в укор неоднократный отказ удовлетворить рекомендации менеджеров вести менее затратный образ жизни.

13 января актер подал в суд на менеджеров, обвинив их в присвоении заработанных им миллионов долларов в период с 1999 по 2016 год.

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Депп недоволен и тем, каким образом осуществлялась уплата налогов и штрафов: при этом, согласно его версии, были утрачены еще $5,6 млн. До $10 млн менеджеры и вовсе перевели на счета третьих лиц — фактически они распоряжались деньгами Деппа как своими собственными.

По информации журнала The Hollywood Reporter, в прошлом году он сменил своих помощников на новых, а также нанял квалифицированных адвокатов, которые и выяснили, до какой степени прежние управленцы злоупотребляли своим положением.

53-летний Депп трижды был номинирован на «Оскар» за «Лучшую мужскую роль»: в 2004 году за фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), в 2005 году за картину «Волшебная страна» (Finding Neverland) и в 2008 году за ленту «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (Sweeney Todd: The Demon Barber of the Fleet Street).

Всего за свою карьеру он получил более 65 кинотрофеев.
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