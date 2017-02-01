Менеджеры Джонни Деппа обвинили актера в транжирстве

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Менеджеры, на которых актер Джонни Депп подал в суд за присвоение его $28 млн, во вторник подали встречный иск на звезду Голливуда. В исковом заявлении он обвинен в склонности к транжирству, которое и стало главной причиной ухудшения его финансового состояния. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Согласно документу, Депп расходовал на личные нужды более $2 млн в месяц. Ему ставится в укор неоднократный отказ удовлетворить рекомендации менеджеров вести менее затратный образ жизни.

13 января актер подал в суд на менеджеров, обвинив их в присвоении заработанных им миллионов долларов в период с 1999 по 2016 год.

Депп недоволен и тем, каким образом осуществлялась уплата налогов и штрафов: при этом, согласно его версии, были утрачены еще $5,6 млн. До $10 млн менеджеры и вовсе перевели на счета третьих лиц — фактически они распоряжались деньгами Деппа как своими собственными.

По информации журнала The Hollywood Reporter, в прошлом году он сменил своих помощников на новых, а также нанял квалифицированных адвокатов, которые и выяснили, до какой степени прежние управленцы злоупотребляли своим положением.