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03:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Опасные для жизни хабаровчан деревья в парке «Динамо» заменят кедрами, соснами и елями

Очистить зеленую территорию от старых растений планируется уже весной.

137 млн рублей потратит в этом году мэрия Хабаровска на озеленение городских парков и реализацию экологических проектов. Подобные мероприятия запланированы в том числе и в парке «Динамо», сообщает портал «Губерния».

Вся территория «Динамо» составляет примерно 30 тысяч гектаров, при этом большая ее часть находится в заброшенном состоянии. По словам начальника управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирины Дубянской, сегодня в парке насчитывается около 15 тысяч деревьев, и как минимум тысяча из них опасна для жизни из-за своего возраста.

В связи с этим уже весной в парке «Динамо» начнется санитарная рубка. Краснокнижные деревья трогать не будут, а взамен вырубленных высадят ели, кедры, сосны, лиственницы и можжевельник. Их планируется закупить в городском питомнике.

«В этом году направим усилия для того, чтобы этот уголок оставался именно зоной отдыха и играл значительную роль в улучшении экологического состояния [города]. Поэтому те разговоры, которые страшат наших жителей, о том, что какие-то там стоянки будут, гаражи — нет. В этом году мы начинаем ряд работ, которые будут направлены на оздоровление зеленой части города», — сказала Ирина Дубянская.

Напомним, летом 2015 года зеленая зона в центре дальневосточной столицы лишилась статуса памятника природы краевого значения. В ближайшее время парк ждет реконструкция — его планируют разделить на три тематические зоны, в одной из которых появится колесо обозрения.

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