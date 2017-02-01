Каждый россиянин с 1 февраля может подать заявку на «дальневосточный гектар»

«С 1 февраля “дальневосточный гектар” сможет получить любой гражданин России. Для этого создана федеральная информационная система “НаДальнийВосток. РФ”, через этот сайт без волокиты и бюрократии можно оформить заявку на получение земли. Это можно сделать у себя дома или из любой точки мира по интернету, или обратиться в МФЦ. На сайте также опубликованы меры, которые можно получить для освоения гектара, сейчас их 35, они связаны с возможностью получения гранта на ведение фермерства, квот на древесину для строительства индивидуального жилого дома, микрозаймов, лизинга сельхозтехники и так далее», — приводит Минвостокразвития слова министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

Закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года, на первом этапе он дал право жителям «пилотных» районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области. Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации закона, во время которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах. С 1 февраля гражданин России может выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа.

По данным Федеральной информационной системы (ФИС) «НаДальнийВосток.рф» с начала действия закона выдано почти 4,2 тысячи земельных участков площадью около 3,9 тысячи гектаров.

Система в «боевой» готовности.

Росреестр, оператор Федеральной информационной системы (ФИС) «НаДальнийВосток.рф», в преддверии перехода на третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре» усилил пропускную способность ресурса, чтобы снизить риск сбоя системы в условиях повышенного интереса потенциальных получателей гектара к системе. Для того, чтобы быстро устранять возможные неполадки, сформированы бригады специалистов, которым предстоит работать круглосуточно.

«По опыту старта первого этапа, у нас за первый день работы сервиса было 100 тысяч заходов на сайт “НаДальнийВосток.рф”. В рамках старта второго этапа, 1 октября, в шесть раз увеличилось количество обращений граждан по сравнению со среднестатистическим. Мы, конечно, ожидаем, что 1—3 февраля будет ажиотаж по посещаемости сайта», — сказал ТАСС заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Помощь в получении.

Ожидания ажиотажа по посещаемости сайта в ближайшие дни вполне справедливы: с сегодняшнего дня заявку на получение «дальневосточного гектара» через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток. РФ» можно оформить в любом многофункциональном центре России, соответствующий договор Росреестр заключил с 12 тысячами МФЦ по всей стране. До старта третьего этапа около 20 тысяч сотрудников МФЦ прошли курс обучения Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Собственные меры поддержки получателей «дальневосточного гектара» подготовили и регионы Дальнего Востока. В частности, Приморский край открыл центр поддержки получателей земли, где работают разнопрофильные специалисты — юристы, кадастровые инженеры, квалифицированные сотрудники управления землями и имуществом.

«Центр создан по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, чтобы сделать процедуру получения земли более понятной и удобной, а также помочь пользователям системы избежать ошибок при формировании земельного участка. Сотрудники помогут разобраться в системе, правильно начертить участок, а также расскажут, для каких целей его можно использовать», — привели в администрации Приморья слова исполняющего обязанности директора департамента земельных и имущественных отношений Ильи Терехова.

Готовые бизнес-модели.

Для тех, кто хочет заняться на гектаре предпринимательством, разработано 30 типовых моделей ведения бизнеса. Так, получателям земли предложены схемы по развитию охотничьих и рыболовных хозяйств, пасек, птицефабрик, ферм, специализирующиеся на молочном и мясном животноводстве, туристических объектов, пекарен, ресторанов быстрого питания. Все бизнес-планы опубликованы в открытом доступе. За 8 месяцев работы закона о «дальневосточном гектаре» готовые бизнес-модели интернет-пользователи скачали 20 тысяч раз. Всего за это время было подано более 30 тысяч заявок на получение земли.

«Проекты очень разные с объемом инвестиций от 100 тысяч рублей до 30 млн рублей — это и тепличные хозяйства, и автомойки, и лесопилки, и фермерские хозяйства. Я думаю, что мы будем разрабатывать дополнительные типовые модели, чтобы граждане их могли использовать для освоения земельных участков», — сообщил ТАСС заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Итоги первых этапов.

Реализация первых двух этапов закона показала, что не все регионы одинаково привлекательны для участников программы, даже в одном крае или области районы пользуются разной популярностью. По словам экспертов, это связано с различными климатическими условиями, что подтверждает статистика: в лидерах на получение участков земли — Приморский и Хабаровские края.

Самыми популярными сценариями использования участка земли стали сельское хозяйство и строительство дома. Но в каждом регионе есть свои особенности. Так, например, в Еврейской автономии землю часто берут для пчеловодства и садоводства, в Приморском крае — для охоты и рыбалки. В Амурской области землю также собираются использовать под гостиничное обслуживание, отдых и рекреацию, конные прогулки, создание лесных плантаций и даже полей для гольфа. В Хабаровском крае есть такие интересные проекты использования земли как создание центра славянской культуры и письменности, медицинского центра и скалодрома.