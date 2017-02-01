Владивостокский силач проведет показательные выступления для школьников

В пятницу, 3 февраля, один из сильнейших людей планеты и рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Иван Савкин проведет сразу два показательных выступления для школьников, сообщает РИА VladNews.

Первое выступление состоится в школе -интернате ОАО РЖД по адресу Шкотовский район, пгт. Смоляниново, ул. Пушкинская, 84, начало в 11 часов 20 минут, а второе — в 27-й школе, по адресу: Шкотовский район, пгт. Смоляниново, ул. Маяковского, 37. Начало в 12 часов 30 минут.

В ходе выступлений Иван покажет школьникам свою силу, отбуксировав школьные автобусы массой 8 и 13 тонн.

Отметим, что по традиции силач проведет беседу со школьниками, где расскажет о здоровом образе жизни. Мероприятия проходят в рамках проекта Ивана Савкина «Здоровое Приморье — нам здесь жить» и направлены на популяризацию ЗОЖ среди подрастающего поколения Приморского края.