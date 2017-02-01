Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать балкон удобным и функциональным
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
"Это может вызвать панику": ДНР про реальные потери ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
66-летняя Надежда Бабкина показала своё "истинное лицо" - СМИ
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
8Испанские демоны пробуждают весну
04:02 (мск), источник: VLADNEWS

Глава МЧС посетил Приморье

Владимир Пучков прибыл с рабочим визитом.

Источник: 25.mchs.gov.ru

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл во Владивосток и из аэропорта на вертолете отправился в село Барабаш, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Первым объектом, который посетил министр, стала пожарно-спасательная часть. Он оценил готовность личного состава к несению службы, пообщался со спасателями и пожарными, осмотрел технику, которая стоит на вооружении части.

49 пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной службы в селе была создана в прошлом году в кратчайшие сроки по модульному принципу с применением современных отечественных технологий. В конце марта 2016 года личный состав заступил на боевое дежурство. На вооружении пожарных имеются две автоцистерны повышенной проходимости среднего типа с объёмом вывозимых огнетушащих веществ 6 тонн, автоколенчатый подъемник, гидравлический аварийно- спасательный инструмент для проведения работ при ликвидации последствий ДТП. В декабре 2016 года пожарно-спасательная часть разместилась в новом депо, рассчитанном на два машиновыезда, там оборудованы необходимые служебные помещения, пункт связи, комнаты отдыха и приёма пищи, учебный класс для профессиональной подготовки.

Под прикрытием пожарно-спасательной части села Барадаш находится 14 населённых пунктов на севере Хасанского района с населением более 10 тысяч человек, а также расположенный поблизости заповедник. За минувший год пожарно-спасательные расчеты выезжали на тушение пожаров и палов сухой травы, которые распространялись в сторону населенных пунктов, привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Министр вручил командиру пожарно-спасательной части ключи от снегоболотохода «РМ-500−2» и снегохода «TAYGA» Patrol 551 SWT. «Эта высокопроходимая суперсовременная техника пополнит технический арсенал пожарно-спасательного подразделения и позволит добираться для оказания помощи населению в самые труднодоступные районы, в том числе и в сложных климатических условиях», — отметил министр.

Также Владимир Пучков ответил на вопросы личного состава части, касавшиеся социального обеспечения, материальных выплат и обеспечения жилья.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Неадекватный водитель из Приморья напал на другого участника движения с лопатой
Большинство американцев поддержали иммиграционный указ Трампа
СМИ узнали о возможном повышении Анатолия Сердюкова
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
В правительстве придумали маркировку полезности продуктов
Елизавета II посмертно помиловала тысячи гомосексуалистов
Спорт
Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018 Международный паралимпийский комитет отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь