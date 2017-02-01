1 февраля в Челябинске днём синоптики обещают -10 градусов

Днём в Челябинске температура воздуха составит -10 градусов, сообщают в пресс-службе городского гидрометцентра.

Сегодня, 1 февраля, в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью -24,-26 градусов, днём -10,-12. Ветер западный, юго-западный 3−8 м/с.

Сегодня по народному календарю Макарьев день. Какая погода первого дня, таков и весь февраль. «Ясный солнечный Макарий — ранняя весна». Если в этот день метель, то на всю масленицу.