Хабаровчан просят не гулять по амурскому льду

Комитет по управлению Индустриальным районом Хабаровска просит горожан не выходить на речной лед — по словам специалистов, он становится слишком тонким, и в феврале есть опасность провалиться в воду, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести». Удерживать граждан от прогулок по Амуру будут полицейские, спасатели и добровольцы.

«Летом мы регулярно проводили подобные рейды, уговаривая людей не купаться, сейчас настал период просить не выходить на лед. Солнце уже начинает прогревать, лед становится тоньше, кое-где появляются проталины. Это представляет опасность для людей. Кроме рекомендаций ничего сделать не вправе, но надеемся, что к нашим словам прислушаются», — сказала заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом по социальным.