Хабаровчан просят не гулять по амурскому льду
В скором времени спасатели начнут патрулировать берег в южной части города.
В скором времени спасатели начнут патрулировать берег в южной части города.
Комитет по управлению Индустриальным районом Хабаровска просит горожан не выходить на речной лед — по словам специалистов, он становится слишком тонким, и в феврале есть опасность провалиться в воду, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести». Удерживать граждан от прогулок по Амуру будут полицейские, спасатели и добровольцы.
«Летом мы регулярно проводили подобные рейды, уговаривая людей не купаться, сейчас настал период просить не выходить на лед. Солнце уже начинает прогревать, лед становится тоньше,