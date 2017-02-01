В Иркутске выбрали лучших воспитателя и учителя
Победителей конкурсов выбрали на городском уровне.
Победителей конкурсов выбрали на городском уровне.
В Иркутске наградили победителей муниципальных этапов двух городских конкурсов «Воспитатель года России 2017» и «Учитель года России 2017». Как сообщает
Глава Иркутска Дмитрий Бердников поздравил победителей и призеров конкурсов. Он подчеркнул, что в ближайшее время в областном центре откроется Дом учителя.
Напомним, что в финалах конкурсов участвовали 11 педагогов и 12 воспитателей. Теперь победители и призеры примут участие в региональных этапах всероссийских конкурсов «Воспитатель года России 2017» и «Учитель года России 2017».