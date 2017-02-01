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04:39 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске выбрали лучших воспитателя и учителя

Победителей конкурсов выбрали на городском уровне.

В Иркутске наградили победителей муниципальных этапов двух городских конкурсов «Воспитатель года России 2017» и «Учитель года России 2017». Как сообщает пресс-служба мэрии города, лучшими из лучших стали учитель русского языка и литературы школы № 40 Олеся Коваленко и учитель-логопед детского сада № 138 Надежда Хамаганова.

Глава Иркутска Дмитрий Бердников поздравил победителей и призеров конкурсов. Он подчеркнул, что в ближайшее время в областном центре откроется Дом учителя.

Напомним, что в финалах конкурсов участвовали 11 педагогов и 12 воспитателей. Теперь победители и призеры примут участие в региональных этапах всероссийских конкурсов «Воспитатель года России 2017» и «Учитель года России 2017».

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