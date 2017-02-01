Дворец бракосочетания в Хабаровске: С милым и в подвале рай, или замуж с видом на Амур

Хабаровск, 1 февраля, AmurMedia.

Нижний ярус заброшенного уже более 10 лет здания в самом центре Хабаровска, на набережной, в парке Муравьева-Амурского, может получить шанс на второе рождение. Именно здесь, сегодня еще в неприглядном полуподвальном помещении, в скором времени вероятно будут актировать главные события в жизни каждой начинающей семьи. Однако, общественники и представители Совета политических партий пока негативно относятся даже к вероятности переноса, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Пока только известно, что впервые за 10 лет появился инвестор, готовый вкладывать деньги в реконструкцию здания и разместить в нижнем ярусе Дворец бракосочетания. Есть пока только визуализация, проще говоря, картинка. По словам председателя Комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края Ольги Завьяловой, проекта еще нет.

— О самом переносе говорить еще рано. Возникает много вопросов. Разработка проектно-сметной документации должна строго соответствовать всем нормами и правилами. Внутреннее убранство нового здания обязано быть торжественным и красивым. Очень важная проблема — это прилегающая территория. Важно правильно все организовать. Сейчас обсуждаем лишь возможность переезда, а не сам переезд Дворца с Пушкина на Шевченко, — подчеркнула Ольга Завьялова.

Однако этот вопрос настолько актуален в общественной среде Хабаровска, что участники совещания направили свои высказывания в отнюдь не вероятностное русло.

Представители местного отделения экологической партии «Зеленые» беспокоятся об отрицательном воздействии на парковую зону, депутаты ГорДумы не понимают, как можно грамотно совместить организацию парковок при таком машинопотоке и безопасные прогулки горожан с детьми по живописным аллеям парка. По мнению руководителя «Объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья» Леонида Сунгоркина, переезд не решит проблем очередей на регистрацию брака.

— Во-первых, поменять представление людей о том, что там, на Шевченко, 7а, теперь не место, скажем, сборища десантников, а Дворец бракосочетания, будет непросто. Кроме этого, мы же ждем глобального переселения, в частности в Хабаровск, жителей всей России в связи с возможностью получения дальневосточного гектара, по крайней мере, так считают авторы программы. Новые хабаровчане пустят здесь свои корни, начнут создавать семьи. Опять возникнет очередь на регистрацию брака, — заключил Леонид Сунгоркин.

По словам начальника отдела ЗАГС администрации г. Хабаровска Ольги Ворониной, сейчас почти треть всех браков в Хабаровске заключается именно во Дворце бракосочетания. Кстати, так его назвали сами хабаровчане за праздничный внешний вид и торжественные интерьеры здания. На самом деле, в доме на Пушкина вот уже 45 лет располагается один из пяти городских ЗАГСов, в которых помимо регистрации брака, актируют разводы, рождения, изменения имен, усыновления, устанавливают отцовство и выдают свидетельство о смерти.

— Больше всего браков заключается в теплое время года. В горячую пору мы проводим по 20 торжеств трижды в неделю. Мы обязаны и по нормативам, и по сложившимся традициям уделять каждой паре не менее 20 минут времени. Ведь нужно успеть сказать друг другу главное «да» в жизни, получить первый совместный документ, присесть, оставить свои автографы, обменяться кольцами, продемонстрировать первый супружеский поцелуй и принять поздравления от самых близких людей. Спешка в этом торжественном процессе может превратить его в простой конвейер без всякого рода сантиментов. Этого боятся молодожены. Да мы и не планируем ограничивать время регистрации. Поэтому устроить свадьбу во Дворце непросто, нужно выстоять очередь, — поделилась Ольга Воронина.

Дворец бракосочетания на улице Пушкина в Хабаровске хотят перенести.

Кстати, сами работники отдела ЗАГС испытывают двоякое чувство. С одной стороны понимают, что площадь нового здания в три раза больше действующего, для торжеств будет три зала вместо одного и, если все нормативы с организацией подъезда, парковок, торжественного оформления здания как внутри, так и снаружи будут учтены, то, и в самом деле, это возможное решение проблемы очередей. С другой стороны, говорят специалисты, горожане настолько привыкли к существующей красоте, настолько верят в положительную энергию даже стен Дворца, настолько верны семейным традициям, что принять возможный переезд на Шевченко будет непросто всем.

В настоящее время у дверей Дворца молодые люди организовали запись на запись в очередь. Такой квест, по словам будущих глав семейств, придает взаимоотношениям даже некий, доселе неизведанный, привкус.

— Запись в очередь на регистрацию — это моя победа. Ее я посвящаю своей будущей супруге и могу гордиться ею сам. Для нас важно провести торжество именно здесь. Ведь в этом Дворце расписывались наши родители, и я верю, здесь живет дух счастья, — поделился своим мнением счастливый жених Александр.

Однако представители молодежного движения «Мой край» считают, что горожанам было бы здорово рассматривать варианты при выборе праздничного места проведения главного в жизни торжества.

— Я, как невеста, предпочла бы здание на Шевченко. Судя по картинке, здесь будет красиво. Представьте, невеста в белоснежном платье под руку с красивым женихом идут по набережной, любуются Амуром, с удовольствием фотографируются на прекрасных полянках и аллеях. Молодые пары только украсят набережную, — романтично мечтает представитель молодежного движения «Мой край» Марго Айвазян.

Все участники мероприятия сошлись во мнении, что самым оптимальным было бы строительство специального нового здания для Дворца бракосочетания. Но это невозможно.