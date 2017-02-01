В Приморье разведут леопардов
В Приморье планируется запуск новой программы по сохранению одного из редчайших хищников планеты — дальневосточного леопарда, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на администрацию Приморского края.
В Приморье планируется запуск новой программы по сохранению одного из редчайших хищников планеты — дальневосточного леопарда, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на администрацию Приморского края.
«Историческая территория обитания дальневосточного леопарда — это юг Приморья.
По его словам, резервная группировка хищника не будет сообщаться с той, которая уже обитает в Приморье. На территории Лазовского заповедника, одной из самых крупных охраняемых природных территорий России, построят специальные вольеры, где будут содержаться котята дальневосточного леопарда до возраста
Согласно программе, котят предоставят зоопарки и центры содержания леопардов мира. Эти детеныши редкого хищника будут взрослеть здесь, в Приморье, уже в дикой природе, образуя новую популяцию.
«Ветеринары будут тщательно обследовать каждое животное. Хищники должны быть генетически чистые, с крепким здоровьем. Чтобы исключить любые сюрпризы в будущем, родители котят тоже будут проверяться», — отметил Дмитрий Панкратов.