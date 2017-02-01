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04:42 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье разведут леопардов

В Приморье планируется запуск новой программы по сохранению одного из редчайших хищников планеты — дальневосточного леопарда, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на администрацию Приморского края.

«Историческая территория обитания дальневосточного леопарда — это юг Приморья. Когда-то его там было очень много. Но потом сказался антропогенный фактор: провели трассу на Хабаровск, начали активно развивать сельское хозяйство в тех местах, к тому же многократно увеличилась численность населения, и популяция сильно сократилась. Плюс в 90-х охраной охотничьих ресурсов практически не занимались. Копытных, косулю и оленя, которые составляют основу кормовой базы леопарда, перебили. В общем, сейчас у нас обитает порядка 50−70 дальневосточных леопардов», — поясняет директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Дмитрий Панкратов.

По его словам, резервная группировка хищника не будет сообщаться с той, которая уже обитает в Приморье. На территории Лазовского заповедника, одной из самых крупных охраняемых природных территорий России, построят специальные вольеры, где будут содержаться котята дальневосточного леопарда до возраста шести-семи месяцев, а после их планируется выпускать в дикую природу. Под наблюдением биологов, с помощью камер и фотоловушек, они станут осваиваться в естественных для себя условиях.

Согласно программе, котят предоставят зоопарки и центры содержания леопардов мира. Эти детеныши редкого хищника будут взрослеть здесь, в Приморье, уже в дикой природе, образуя новую популяцию.

«Ветеринары будут тщательно обследовать каждое животное. Хищники должны быть генетически чистые, с крепким здоровьем. Чтобы исключить любые сюрпризы в будущем, родители котят тоже будут проверяться», — отметил Дмитрий Панкратов.

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