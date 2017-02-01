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05:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сергей Ломанов вернется на пост главного тренера «Енисея»

Федерация пересмотрит решение о длительной дисквалификации.

Федерация хоккея с мячом России пересмотрит решение о дисквалификации главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова-старшего. В ближайшее время специалист может вернуться к своей работе. Об этом в эфире «Авторитетного радио» заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

На прошлой неделе СМИ сообщили о встрече Ломанова с главой ФХМР Борисом Скрынником. Стороны обсудили возникший конфликт на базе министерства спорта РФ.

«Я был инициатором этой встречи. Они обсудили возникшее непонимание и пожали друг другу руки. Решение федерации о дисквалификации будет пересмотрено», — заявил Толоконский.

Также губернатор признался, что беседовал с известными красноярскими хоккеистами Сергеем Ломановым-младшим и Аланом Джусоевым, которые сейчас играют в Швеции. По словам главы региона, оба спортсмена могут вернуться в «Енисей» в ближайшее время.

Толоконский добавил, что решение «помирить» ФХМР и Ломанова принято ради развития хоккея с мячом в Красноярске.

«Мы не можем сейчас себе позволить отвлекаться на конфликты. Мы строим стадионы, готовимся к Универсиаде. Хоккей с мячом будет развиваться в Красноярске на самом высоком уровне. Но нам не сделать всего этого без поддержки красноярцев, а они любят Ломанова, он является кумиром», — заявил губернатор.

Напомним, Сергей Ломанов-старший был отстранен от работы на 2,5 года в связи с «грубыми и циничными нарушениями». Решение вынес исполком Федерации хоккея с мячом России. Причиной стало якобы неадекватное поведение Ломанова после матча в Кемерово с «Кузбассом».

Дисквалификация тренера возмутила болельщиков «Енисея», запустивших флэшмоб «За Ломановым — правда!» и создавших петицию с просьбой разобраться в ситуации. За тренера заступились губернатор Виктор Толоконский, министр обороны Сергей Шойгу и другие известные персоны. Сам Ломанов неоднократно заявлял, что не согласен с вынесенным вердиктом и намерен обжаловать его в суде.

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