Красноярцы примут участие в новом реалити-шоу о выживании в тайге
Девять месяцев в тайге под прицелом телекамер. Жители Красноярска решили стать участниками нового
Девять месяцев в тайге под прицелом телекамер. Жители Красноярска решили стать участниками нового
Галина Донзаленко работает на телевидении
«На природе именно так и может быть, потому что социум не позволяет это сделать. Там уже покажет истинное лицо каждый. Я многих вещей не знаю, какая буду там, что во мне откроется. Может быть, во мне
Русские «Голодные игры», как их уже прозвали, начнутся в июне. Сейчас идёт этап отбора. Голосовать, например, за красноярских участников можно до февраля на официальном сайте. После этого будут отобраны 120 человек — финальная партия потенциальных выживальщиков, и уже из них отберут 30 человек, которые