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06:47 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы примут участие в новом реалити-шоу о выживании в тайге

Девять месяцев в тайге под прицелом телекамер. Жители Красноярска решили стать участниками нового реалити-шоу, где придётся буквально выживать. Почему люди стремятся в тайгу?

Источник: Вести - Красноярск

Галина Донзаленко работает на телевидении парикмахером-постижёром. Профессия далёкая от выживания в тайге. Возможно, поэтому Галина и решила испытать себя. Развести костёр в лесу может за несколько минут. Отдыхать привыкла в походах, сплавляясь по рекам. И первой в Красноярске заявилась на новое реалити-шоу. Тридцать человек забрасывают в глухую тайгу, где они выживают девять месяцев. В экстремальных условиях хочет увидеть своё истинное лицо.

«На природе именно так и может быть, потому что социум не позволяет это сделать. Там уже покажет истинное лицо каждый. Я многих вещей не знаю, какая буду там, что во мне откроется. Может быть, во мне какая-нибудь истеричка откроется и я буду плакать», — говорит жительница Красноярска Галина Донзаленко.

Реалити-шоу «Game2 Winter» придумали в России, в Новосибирске. Заявки уже поступают из Аргентины, Колумбии, Англии. Участники будут выживать в тайге: строить дома, охотиться, рыбачить. «Мы им дадим по 100 кг снаряжения, которое они смогут выбрать сами каждому. Выбирает сам участник. Тот же топор весит килограмма три. Той же гречки взять 20 кг, этого хватит на пару месяцев максимум», — пояснил автор реалити-шоу Евгений Пятковский.

Русские «Голодные игры», как их уже прозвали, начнутся в июне. Сейчас идёт этап отбора. Голосовать, например, за красноярских участников можно до февраля на официальном сайте. После этого будут отобраны 120 человек — финальная партия потенциальных выживальщиков, и уже из них отберут 30 человек, которые по-настоящему отправятся в тайгу.

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