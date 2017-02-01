Дисквалифицирован красноярский олимпийский чемпион

Федерация бобслея России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета агентства «РУСАДА» решила дисквалифицировать спортсмена из Красноярского края Дмитрия Труненкова. Информация об этом опубликована на официальном сайте агентства.

Согласно сообщению, срок дисквалификации — 4 года начиная с 19 апреля 2016 года. Причина — нарушение пункта 2.1. Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Напомним, в 2014 году Дмитрий Труненков вместе с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло заняли первое место на Олимпийских играх в Сочи в соревнованиях бобов-четверок. В августе 2016-го спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры.

Добавим, сам бобслеист отверг обвинения в свой адрес:

«В моем организме нашли метаболит станозолола. Этот препарат использовали спортсмены еще в 80-х годах прошлого века, и надо быть полным идиотом, чтобы использовать это средство в наши дни. Я долго анализировал, каким образом это вещество могло попасть в мой организм, в какой пищевой добавке оно могло находиться, и не нашел ответа. На мой взгляд, это очередная провокация, направленная против всего российского спорта. Этот препарат я не употреблял», — приводит слова Труненкова пресс-служба ЦСКА.

Спортсмен также отметил, что проконсультируется с юристами по вопросу возможной апелляции на это решение, так как он рассчитывал войти в историю спорта с незапятнанной репутацией.