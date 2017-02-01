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07:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске инвалида оштрафовали за парковку на месте для инвалидов

В Новосибирске инвалид 2-й группы требует у Госавтоинспекции аннулировать штраф. Пять тысяч женщине выписали за неправильную парковку. Она уверена — поставила машину на место, положенное ей по закону. Почему машину инвалида эвакуировали с парковки для инвалидов?

Яна Бугакова, корреспондент: «Фрунзе 96 — центр города. Знак “парковка для инвалидов”. Только сейчас, когда мы приехали, за 15 минут на наших глазах эвакуировали три автомобиля без опознавательных знаков».

Сюда же поставила свою машину Татьяна. Думала она-то имеет право, так как имеет инвалидность. Оказалось этого мало, и документов ее подтверждающих недостаточно — нужна специальная наклейка.

Татьяна Грицанова, инвалид 2-й группы: «Если я приклею значок и на автомобиле поедет мой муж — так как автомобиль у нас семейный, то будет оштрафован он за то, что ездит с этим значком».

Наклейки нет, нет автомобиля. Нашла его Татьяна здесь, на штрафстоянке, оплатила почти полторы тысячи рублей за эвакуацию. Согласилась — увезли машину справедливо, опознавательных знаков не было. Категорически против другого штрафа — который уже при ней, уже когда предъявила документы о состоянии здоровья, выписали в ГИБДД. 5 тысяч за то, что инвалид припарковался на месте для инвалидов. Таков закон.

Михаил Сафонов, начальник отделения административной практики управления ГИБДД по Новосибирской области: «В этом случае основанием, чтобы воспользоваться и поставить транспортное средство на специально выделенное место будет не наличие инвалидности, не наличие ребенка-инвалида в транспортном средстве, а наличие специальной таблички».

Получается — любой поставил табличку и застрахован от эвакуации. А инвалид с документами — без прав. Татьяна с таким законом не согласна. Сегодня написала жалобу в ГИБДД, с просьбой аннулировать штраф.

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