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07:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Горском микрорайоне Новосибирска открыли новую школу

В микрорайне Горском сегодня официально открыли 212-ю школу. Вручили лицензию на ведение образовательной деятельности. Событие — знаковое для региона. Это первое учебное заведение, построенное в рамках федеральной программы.

Источник: Вести - Новосибирск

Строили-строили и наконец достроили. В рекордные сроки. 212-я школа готова принять учеников. У Екатерины здесь будет учиться — сын-второклассник. Перешли из 56-й, где начальные классы — 5 параллелей — вынуждены были учиться в две смены.

Екатерина Дрокова, мама учащегося школы № 212: «У меня четверо детей, все будем ходить в эту школу. Таких школ еще не видела ни разу. Очень все замечательно сделано, кабинет химии, все оборудовано, все шикарно».

Школу начали строить несколько лет назад. Это был наказ избирателей депутату горсовета Сергею Моисееву. Возвели нулевой цикл и объект заморозили. Из-за финансовых проблем. Возобновили стройку — благодаря федеральной программе. За счет консолидации бюджетов трех уровней.

Сергей Моисеев, депутат Совета депутатов города Новосибирска: «Обращения к губернатору, к мэру, неоднократно вопрос поднимали на комиссии горсовета, и в правительство. Школа, для меня очень знаково, у меня 21 округ и вторая школа. Первая была № 210».

Три корпуса. Два спортивных зала. Актовый. Новейшее компьютерное и интерактивное оборудование. Комнаты отдыха для младших классов.

Ирина Якубова, корреспондент: «В помощь ученикам и родителям вот такой интерактивный дисплей. Здесь можно найти информацию об администрации школы, узнать расписание звонков и кружков, познакомиться, когда сдавать единый госэкзамен».

Ребята смогут, не покидая стен школы, заниматься танцами, пением шахматами.

Дмитрий Шульга, Директор школы № 212: «Мы получили удивительные, уникальные условия, чтобы могли работать с детьми в любом направлении. И в реализации учебных программ, и доп. образования, будь то научно-техническое, спортивное, интеллектуальное. В добрый путь, работать, работать и работать».

Первый звонок на урок прозвенит уже завтра.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Теперь школа ваша. В ваши руках, а мы будем продолжать, искать пути, как еще эффективнее дальше продолжать эту программу, чтобы создавать вот такие суперусловия, которые соответствуют всем современным требованиям, чтобы вы получили достойное образование. Путевку в жизнь».

Школа на Горском — первая школа в нашем регионе, построенная в рамках федеральной программы. В этом году планируют сдать еще две. На Ключ-Камышенском плато и в поселке Горный.

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