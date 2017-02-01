Еще три ледовые переправы заработали в Хабаровском крае
В Ульчском районе заработали три новые ледовые переправы через Амур. Проезды оборудовали между селами Тыр и Кальма, Тыр и Сусанино.
В Ульчском районе заработали три новые ледовые переправы через Амур. Проезды оборудовали между селами Тыр и Кальма, Тыр и Сусанино.
Также подобная «дорога» открылась рядом с селом Тахта. Все переправы осмотрели спасатели, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, всего в регионе работает 21 подобный проезд.