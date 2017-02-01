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05:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Еще три ледовые переправы заработали в Хабаровском крае

В Ульчском районе заработали три новые ледовые переправы через Амур. Проезды оборудовали между селами Тыр и Кальма, Тыр и Сусанино.

Также подобная «дорога» открылась рядом с селом Тахта. Все переправы осмотрели спасатели, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

Напомним, всего в регионе работает 21 подобный проезд.

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