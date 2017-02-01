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05:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Школы № 64 и № 66 в Иркутске сдадут в эксплуатацию в конце июля 2017 года

Общестроительные работы завершаться в двух иркутских школах в конце февраля.

Источник: РИА "Новости"

Школы № 64 и № 66 в Иркутске планируют сдать в эксплуатацию в конце июля 2017 года. Как 31 января сообщила пресс-служба администрации города, мэр Дмитрий Бердников посетил строительные площадки, где ему рассказали, что общестроительные работы в учреждениях завершаться до конца февраля.

По словам начальника УКС Иркутска Ильи Кручинина, строительные работы ведутся в соответствии с графиком. К зданиям подведены все инженерные сети, после завершения общестроительных работ будет подключено отопление, начнутся отделочные работы. В мае подрядчики приступят к благоустройству прилегающих территорий и обустройству стадионов. Объекты выполняются с учетом всех требований строительства общеобразовательных учреждений. Применяются технологии, апробированные на строительстве школы в микрорайоне «Эволюция». На строительные работы в бюджете города предусмотрено более 643 млн рублей.

«Важно не нарушать поставленные сроки, выполнять работы качественно. После окончания строительства школы будут оснащены современным оборудованием и примут первых учеников уже в начале следующего учебного года», — отметил Дмитрий Бердников.

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