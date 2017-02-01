В некоторых районах Омской области потеплеет до минус шести
Уже на следующий день, 2 февраля, морозы смягчатся на территории всего региона.
Уже на следующий день, 2 февраля, морозы смягчатся на территории всего региона.
Сегодня, 1 февраля, ночная температура воздуха составляет −16…−21°, при прояснении — до -26°. Днём потеплеет до −12…−17°. В отдельных районах ожидается до -6°. Кто эти счастливчики, метеорологи не уточняют. Также на сегодняшний день прогнозируется небольшой снег.
В четверг, 2 февраля, немного потеплеет во всём регионе. Ночью будет −15…−20°, при прояснении до -25°. Днём температура воздуха повысится до −8…−13°. Сохранится небольшой снег.
В пятницу, 3 февраля, температура воздуха продолжит расти, хотя и незаметно. Ночью обещают −14…−19°, при прояснении до -24°. Днём сохранится −8…−13°.
Главное изменение в погоде, которое ждёт омичей в среду, — это снегопад. Не исключено, что его последствием станут дорожные пробки.