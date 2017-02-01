В некоторых районах Омской области потеплеет до минус шести

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы опубликовало прогноз погоды на первые дни февраля.

Сегодня, 1 февраля, ночная температура воздуха составляет −16…−21°, при прояснении — до -26°. Днём потеплеет до −12…−17°. В отдельных районах ожидается до -6°. Кто эти счастливчики, метеорологи не уточняют. Также на сегодняшний день прогнозируется небольшой снег.

В четверг, 2 февраля, немного потеплеет во всём регионе. Ночью будет −15…−20°, при прояснении до -25°. Днём температура воздуха повысится до −8…−13°. Сохранится небольшой снег.

В пятницу, 3 февраля, температура воздуха продолжит расти, хотя и незаметно. Ночью обещают −14…−19°, при прояснении до -24°. Днём сохранится −8…−13°.

Главное изменение в погоде, которое ждёт омичей в среду, — это снегопад. Не исключено, что его последствием станут дорожные пробки.