В Красноярске родители дежурили всю ночь, чтобы записать детей в 1 класс

Родители будущих первоклассников готовы ночевать у дверей школы, чтобы записать своих детей в образовательное учреждение по месту жительства.

Рядом со школой построили новый большой микрорайон, в котором селятся в основном молодые семьи с детьми. В шаговой доступности только одна школа, она уже переполнена. Чтобы записать ребенка в первый класс, родителям пришлось занимать очередь вечером 31 января.

— Я не смогу возить своего ребенка в другую школу. Отпускать первоклассника одного, чтобы он каждый день на автобусе ездил несколько остановок, я тоже не могу так рисковать. Поэтому сделаю все, чтобы записать его в эту школу, — рассказала «АиФ Красноярск» мама первоклассника Татьяна.

По словам родителей, записать своего ребёнка в первый класс через Интернет они не могут — ни на сайте управления образования, ни на портале школы такая функция просто не предусмотрена.

Наталья Алексеева, и.о. директора школы № 144 считает, что ажиотаж родители создали искусственно: «Мы никого не заставляли приходить в школу раньше времени. На сайте школы есть информация о том, когда начинается запись в школу, какие документы родителям необходимо предоставить. Говорят, что родители заранее приходили, занимали очередь. Что уже возникали какие-то конфликтные ситуации. Но по закону, мы начали принимать заявления сегодня в 9:00. Сейчас этот процесс идет полным ходом. Больше ничего я добавить не могу».

Кстати, школа в 2017 году готова принять 250 учеников на 10 первых классов.