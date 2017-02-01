Страховые пенсии калининградцев увеличились

Страховая пенсия возросла на 5,4%, исходя из роста потребительских цен за 2016 год, сообщает региональное отделение пенсионного фонда России.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля, вместо 74,27 рублей ранее.

Вместе со страховой пенсией на 5,4% будет проиндексирована и фиксированная выплата, которая составит 4805,11 рубля. С 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий, в августе — перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.