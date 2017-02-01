Погода 1 февраля: метели и туманы

В Актюбинской и Мангистауской областях местами ожидается низовая метель. В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях ветер усилится до 15−20 м/с, местами низовая метель, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях — местами туман.

В Алматинской и Кызылординской областях — туман и гололед, в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях — усиление ветра до 20 м/с, туман и гололед.

В Астане переменная облачность, утром и днем снег, до -8.



В Алматы облачно, временами снег, днем до -3.