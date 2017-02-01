Погода 1 февраля: метели и туманы
В среду, 1 февраля, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает «Казгидромет».
В среду, 1 февраля, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает «Казгидромет».
В Актюбинской и Мангистауской областях местами ожидается низовая метель. В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и
В Алматинской и Кызылординской областях — туман и гололед, в Жамбылской и
В Астане переменная облачность, утром и днем снег, до -8.
В Алматы облачно, временами снег, днем до -3.