Баян Есентаева показала кольцо на безымянном пальце

Продюсер Баян Есентаева сообщила о завершении отдыха и возвращения к работе. Звезда выложила в Instagram фото правой руки с кольцом, красующимся на безымянном пальце.

«Каникулы закончились, вернулась в реальность! Работа привет», — написала продюсер под снимком.

На руке Есентаевой сверкает двойное кольцо. Поклонники тут же предположили, что это помолвочное украшение, а, возможно, и обручальное.

«Пусть это обручальное кольцо поведет вас в новую счастливую в искренне сказочную любовь», «Какие ручки у вас, прям для рекламы», «Бакытты болыныз», — посыпались комментарии.