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07:14 (мск), источник: Nur.kz

Баян Есентаева показала кольцо на безымянном пальце

Продюсер сообщила о конце каникул.

Источник: Nur.kz

Продюсер Баян Есентаева сообщила о завершении отдыха и возвращения к работе. Звезда выложила в Instagram фото правой руки с кольцом, красующимся на безымянном пальце.

«Каникулы закончились, вернулась в реальность! Работа привет», — написала продюсер под снимком.

На руке Есентаевой сверкает двойное кольцо. Поклонники тут же предположили, что это помолвочное украшение, а, возможно, и обручальное.

«Пусть это обручальное кольцо поведет вас в новую счастливую в искренне сказочную любовь», «Какие ручки у вас, прям для рекламы», «Бакытты болыныз», — посыпались комментарии.

Фанаты пожелали звезде прибавления в семействе. В частности, подписчики надеются, что у Есентаевой в скором времени родится мальчик.

Напомним, избранника Баян зовут Турсун Алагузов.

Ранее продюсер в прямом эфире рассказала, что свадьба состоится скоро.

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