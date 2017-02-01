Баян Есентаева показала кольцо на безымянном пальце
Продюсер сообщила о конце каникул.
Продюсер сообщила о конце каникул.
Продюсер Баян Есентаева сообщила о завершении отдыха и возвращения к работе. Звезда выложила в Instagram фото правой руки с кольцом, красующимся на безымянном пальце.
«Каникулы закончились, вернулась в реальность! Работа привет», — написала продюсер под снимком.
На руке Есентаевой сверкает двойное кольцо. Поклонники тут же предположили, что это помолвочное украшение, а, возможно, и обручальное.
«Пусть это обручальное кольцо поведет вас в новую счастливую в искренне сказочную любовь», «Какие ручки у вас, прям для рекламы», «Бакытты болыныз», — посыпались комментарии.
Фанаты пожелали звезде прибавления в семействе. В частности, подписчики надеются, что у Есентаевой в скором времени родится мальчик.
Напомним, избранника Баян зовут Турсун Алагузов.
Ранее продюсер в прямом эфире рассказала, что свадьба состоится скоро.