В Новосибирской области из-за карантина закрыли 4 школы и 9 детсадов
Недельная заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе выросла на 8,8%, рассказали в Роспотребнадзоре.
Недельная заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе выросла на 8,8%, рассказали в Роспотребнадзоре.
В Новосибирской области
За минувшую неделю с ОРВИ и гриппом к медикам обратились 25677 человек, заболеваемость выросла на 8,8%. Гриппом заболели 85 человек. Большинство заболевших — взрослые и дети 7−14 лет.
Полностью закрыты на карантин 9 детсадов и 4 школы. Частично закрыт 71 класс в 38 школах и 110 групп в 77 детсадах.
В январе в Новосибирской области от ОРВИ и тяжелой кишечной инфекции умерла 4-летняя девочка. Следователи начали проверку по факту случившегося.