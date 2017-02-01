В Новосибирской области из-за карантина закрыли 4 школы и 9 детсадов, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.

За минувшую неделю с ОРВИ и гриппом к медикам обратились 25677 человек, заболеваемость выросла на 8,8%. Гриппом заболели 85 человек. Большинство заболевших — взрослые и дети 7−14 лет.

Полностью закрыты на карантин 9 детсадов и 4 школы. Частично закрыт 71 класс в 38 школах и 110 групп в 77 детсадах.

В январе в Новосибирской области от ОРВИ и тяжелой кишечной инфекции умерла 4-летняя девочка. Следователи начали проверку по факту случившегося.