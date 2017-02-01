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07:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области из-за карантина закрыли 4 школы и 9 детсадов

Недельная заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе выросла на 8,8%, рассказали в Роспотребнадзоре.

В Новосибирской области из-за карантина закрыли 4 школы и 9 детсадов, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.

За минувшую неделю с ОРВИ и гриппом к медикам обратились 25677 человек, заболеваемость выросла на 8,8%. Гриппом заболели 85 человек. Большинство заболевших — взрослые и дети 7−14 лет.

Полностью закрыты на карантин 9 детсадов и 4 школы. Частично закрыт 71 класс в 38 школах и 110 групп в 77 детсадах.

В январе в Новосибирской области от ОРВИ и тяжелой кишечной инфекции умерла 4-летняя девочка. Следователи начали проверку по факту случившегося.

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