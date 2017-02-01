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07:30 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области за «боярку» в киосках ответили 25 торговцев

Случаи отравления лосьонами и денатуратом в нашем регионе пока не зарегистрированы.

Управление Роспотребнадзора по Омской области отчиталось, как идёт борьба с незаконной торговлей спиртовыми лосьонами. Напомним, что запрет на продажу спиртосодержащей продукцией в январе был продлён ещё на два месяца.

За период с 26 декабря по 31 января специалисты Роспотребнадзора выявили в торговых точках 1045 упаковок запрещённого товара общим объёмом 103 литра. Это косметические лосьоны «Боярышник», «Лимон», «Огуречный», «Перец» и «Перечный». На нелегальные «боярку», «перцовочку» и прочие «шкалики» наложили арест, а нарушителей привлекли к ответственности. По последним данным, 25 гражданам пришлось заплатить административный штраф на общую сумму 50 тысяч рублей.

Случаев отравления парфюмерными жидкостями, денатуратом и техническим спиртом в Омской области не зарегистрировано. Изъятые лосьоны, по данным экспертизы, ядовитых веществ тоже не содержали.

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