Молодежь Хабаровского края отметит День российских студенческих отрядов

Хабаровск, 1 февраля, AmurMedia.

День российских студенческих отрядов, который отмечается 7 февраля, молодежь Хабаровского края отметит праздничными мероприятиями и акциями. Этот государственный праздник был учрежден указом Президента РФ и впервые отмечался в 2016 году, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как сообщили в комитете по молодежной политике правительства края, основные праздничные мероприятия пройдут в Хабаровске, а также объединят молодых людей со всего региона через Интернет.

Так, с 10 февраля бойцы студотрядов смогут принять участие в краевом конкурсе поздравительных стихотворений. Творческие работы будут публиковаться на официальной странице регионального отделения «Российских студенческих отрядов» в социальной сети, где 17 февраля путем голосования определится победитель.

8 февраля в Тихоокеанском государственном университете откроется фотовыставка «День студенческих отрядов», а в сам праздник состоится отчетная конференция Хабаровского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Кроме того, в преддверии 17 февраля на Комсомольской площади г. Хабаровска пройдет флешмоб «День РСО». Представители отрядного движения выстроятся в буквы «РСО» для общей фотографии в рамках поздравления российским бойцам студенческих отрядов.

Напомним, что популярность отрядного движения в Хабаровском крае продолжает расти. В прошлом году официальное трудоустройство на железной дороге, рыбоперерабатывающих предприятиях, в строительстве и других сферах в летний период получили около 1,2 тысяч молодых людей. Это на 300 человек больше, чем в 2015 году.

Ожидается, что в текущем году количество бойцов студенческих отрядов в крае возрастет до полутора тысяч.