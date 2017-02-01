В вузах Хабаровского края сократили количество бюджетных мест

Выпускники региона смогут претендовать на 5 167 бюджетных мест. В прошлом году в их распоряжении было 5 599 мест. На 50% сократили количество бюджетных мест по направлениям «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Психологические науки», «Сервис и туризм», «Социология и социальная работа» и др.

В то же время получить образование в ссузах за счет бюджета смогут 8 030 молодых людей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».