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07:10 (мск), источник: Губерния онлайн

В вузах Хабаровского края сократили количество бюджетных мест

Стали известны контрольные цифры приема по программам высшего образования для Хабаровского края на 2017/18 учебный год.

Источник: РИА "Новости"

Выпускники региона смогут претендовать на 5 167 бюджетных мест. В прошлом году в их распоряжении было 5 599 мест. На 50% сократили количество бюджетных мест по направлениям «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Психологические науки», «Сервис и туризм», «Социология и социальная работа» и др.

В то же время получить образование в ссузах за счет бюджета смогут 8 030 молодых людей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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