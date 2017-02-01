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07:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Роев ручей» судится с красноярцами из-за земельных участков

Руководство зоопарка хочет расширить границы.

Парк флоры и фауны «Роев ручей» через суд требует снести коттеджи, расположенные в границах зоопарка, и передать земли в свое «оперативное управление». О судебных тяжбах рассказали корреспонденты «7 канала».

Выяснилось, что в 2006 году земли, на которых построены коттеджи, отдали «Роеву ручью». Тогда мэрия не учла, что на участке уже располагались 2 жилых дома. Спустя почти 7 лет руководство зоопарка потребовало снести постройки и отдать земли под расширение парка. С тех пор и начались тяжбы, которые длятся до сих пор.

«Нас постоянно критикуют за наши маленькие вольеры. Мы стараемся их увеличить, но нам для этого нужны площади. Если эти строения будут узаконены, приняты — мы сядем и будем решать эту проблему дальше. Никому не нужна ничья кровь», — рассказал журналистам директор «Роева ручья» Андрей Горбань.

Общая стоимость двух коттеджей составила 32 млн рублей. В ноябре 2016 года Свердловский районный суд постановил снести эти дома и освободить прилегающую территорию. Но владельцы на этом останавливаться не хотят. Несмотря на высокую стоимость земель, они планируют выкупить их и оформить как свою собственность.

Если же право собственности не признают, то администрации города придется выплатить полную стоимость домов их собственникам, а также за свой счет снести строения. Очередное судебное заседание уже назначено на 15 марта.

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