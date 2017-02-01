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07:35 (мск), источник: Om1.ru

Главного бухгалтера «Тепловой компании» оштрафовали на 50 тысяч

Сотрудник предприятия не вела раздельный учет расходов и доходов.

Прокуратура города Омска после проверки «Тепловой компании» выявила нарушения на предприятии.

Прежде всего надзорный орган установил, что 2015−2016 годах главный бухгалтер не вел субсчетов для разделения расходов и доходов по видам деятельности и тепловым источникам.

На основании чего на главного бухгалтера завели админитсративное дело по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ «Иное нарушение установленного порядка ценообразования».

В итоге 24 января 2017 года Региональная энергетическая комиссия Омской области привлекла сотрудницу к административной ответственности, оштрафовав на 50 тысяч рублей.

Прокуратура продолжат проверки на предприятии, накопившем миллионные долги.

Напомним, что «Тепловая компания» накопила долги в 284, 9 миллионов рублей перед «дочкой» «Газпрома», ООО «Газпром межрегионгаз Омск». Из этой суммы предприятие выплатило только 9,1 миллионов.

Добавим, что сейчас в Арбитражном суде Омской области находится на рассмотрении несколько дел по взысканию долгов, а также иск о банкротстве, поданный поставщиком ресурсов.

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