Россияне смирились с перспективой долгого экономического кризиса
Почти половина россиян считает, что экономический кризис будет длиться не менее двух лет, либо продлится еще дольше, подсчитали социологи
Почти половина россиян считает, что экономический кризис будет длиться не менее двух лет, либо продлится еще дольше, подсчитали социологи
В окончание кризиса через полгода верит лишь 4% россиян, следует из последнего опроса (есть у РБК).
Опрос
Если суммировать цифры тех, кто в той или иной форме заявил, что не верит в улучшение ситуации в российской экономике даже в ближайший год, то можно констатировать, что большинство россиян фактически смирились с долгим кризисом, заявила РБК социолог
Зато те, кто говорят, что кризис будет «очень продолжительным, а его последствия будут проявляться на протяжении многих лет» увеличилось с 16% в декабре 2014 года до 22% в январе 2017 года. Еще больше опрошенных, 25% респондентов, так считали в мае 2015 года.
На протяжении 2016 года года понимание, что кризис — надолго, привело к тому, что люди стали снижать свои ожидания, начали быть скромнее в своих запросах.
При этом исследователь отмечает, что одновременно нет роста и числа тех, кто ожидает в ближайшее время дальнейшего резкого падения. По словам Красильниковой, это связано с тем, что отмечается стабилизация цен — они перестали резко расти, снизились инфляционные ожидания.
На этом фоне опрос
Она обращает внимание на то, что почти не снизилось число тех, кто предпочитает хранить сбережения в корзине валют, если это позволяют доходы (26% в марте 2016 года и 24% в январе 2017 года). Но такие выводы респонденты делают не потому, что становится лучше, а потому что не становится резко хуже.
Ранее