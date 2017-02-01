Россияне смирились с перспективой долгого экономического кризиса

Источник: AP 2016

Левада-центр опросил россиян насчет отношения к экономическому кризису. О том, что рецессия в российской экономике будет длиться не менее двух лет, в январе 2017 года были уверены 22% респондентов, столько же заявили, что экономические трудности будут «очень продолжительными», и когда закончатся — предположить не могут. В окончание кризиса через полгода верит лишь 4% россиян, следует из последнего опроса (есть у РБК).

Опрос Левада-центра был проведен среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 48 регионах 20—23 января . Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Если суммировать цифры тех, кто в той или иной форме заявил, что не верит в улучшение ситуации в российской экономике даже в ближайший год, то можно констатировать, что большинство россиян фактически смирились с долгим кризисом, заявила РБК социолог Левада-центра Марина Красильникова. Она обратила внимание на то, что за последние два года — с декабря 2014-го, число оптимистов не выросло. Зато те, кто говорят, что кризис будет «очень продолжительным, а его последствия будут проявляться на протяжении многих лет» увеличилось с 16% в декабре 2014 года до 22% в январе 2017 года. Еще больше опрошенных, 25% респондентов, так считали в мае 2015 года.

На протяжении 2016 года года понимание, что кризис — надолго, привело к тому, что люди стали снижать свои ожидания, начали быть скромнее в своих запросах. Марина Красильникова социолог Левада-центра

При этом исследователь отмечает, что одновременно нет роста и​​ числа тех, кто ожидает в ближайшее время дальнейшего резкого падения. По словам Красильниковой, это связано с тем, что отмечается стабилизация цен — они перестали резко расти, снизились инфляционные ожидания.

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