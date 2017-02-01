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07:50 (мск), источник: РБК

Россияне смирились с перспективой долгого экономического кризиса

Почти половина россиян считает, что экономический кризис будет длиться не менее двух лет, либо продлится еще дольше, подсчитали социологи Левада-центра. Большинство россиян фактически смирились с долгим кризисом, считает эксперт.

Источник: AP 2016

Левада-центр опросил россиян насчет отношения к экономическому кризису. О том, что рецессия в российской экономике будет длиться не менее двух лет, в январе 2017 года были уверены 22% респондентов, столько же заявили, что экономические трудности будут «очень продолжительными», и когда закончатся — предположить не могут.

В окончание кризиса через полгода верит лишь 4% россиян, следует из последнего опроса (есть у РБК).

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Опрос Левада-центра был проведен среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 48 регионах 20—23 января. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Если суммировать цифры тех, кто в той или иной форме заявил, что не верит в улучшение ситуации в российской экономике даже в ближайший год, то можно констатировать, что большинство россиян фактически смирились с долгим кризисом, заявила РБК социолог Левада-центра Марина Красильникова. Она обратила внимание на то, что за последние два года — с декабря 2014-го, число оптимистов не выросло.

Зато те, кто говорят, что кризис будет «очень продолжительным, а его последствия будут проявляться на протяжении многих лет» увеличилось с 16% в декабре 2014 года до 22% в январе 2017 года. Еще больше опрошенных, 25% респондентов, так считали в мае 2015 года.

На протяжении 2016 года года понимание, что кризис — надолго, привело к тому, что люди стали снижать свои ожидания, начали быть скромнее в своих запросах.
Марина Красильниковасоциолог Левада-центра

При этом исследователь отмечает, что одновременно нет роста и​​ числа тех, кто ожидает в ближайшее время дальнейшего резкого падения. По словам Красильниковой, это связано с тем, что отмечается стабилизация цен — они перестали резко расти, снизились инфляционные ожидания.

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На этом фоне опрос Левада-Центра зафиксировал в январе 2017 года рост доверия к рублю. 46% респондентов заявили, что считают безопасным хранить свои сбережения в отечественной валюте, против 26% за аналогичный период 2016 года. «Это объясняется тем, что рубль все менее и менее обесценивается, но и покупать валюту у все меньшего количества насе​ления есть возможность», — добавила Марина Красильникова.

Она обращает внимание на то, что почти не снизилось число тех, кто предпочитает хранить сбережения в корзине валют, если это позволяют доходы (26% в марте 2016 года и 24% в январе 2017 года). Но такие выводы респонденты делают не потому, что становится лучше, а потому что не становится резко хуже.

Ранее экс-глава Министерства финансов Алексей Кудрин заявил, что курс рубля после начала покупки Минфином валюты на рынке ждет «мягкое ослабление» и последующая стабилизация. По прогнозу Кудрина, валютные интервенции будут снижать курс «до уровня 63−64 рубля за доллар».

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