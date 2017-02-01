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10:23 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На фестивале «Московская Масленица» организуют более 30 точек продажи блинов

Горожане и туристы смогут попробовать разные виды блинчиков и научиться печь их самостоятельно.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На площадках фестиваля «Московская Масленица», который пройдёт в столице с 17 по 26 февраля, горожан ждёт большое количество блинов со сладкими, солёными и сытными начинками.

Всего в центре будет более 30 точек по продаже блинов. Кроме того, для гостей проведут кулинарные мастер-классы, организуют хороводы и традиционные славянские масленичные забавы. Украсят площадки многочисленные фигуры соломенных Маслениц, восьмиметровая ледяная Масленица и карусели в виде дымковских игрушек.

Блины из разных стран: с креветками — по-китайски, с апельсинами — по-французски и с кабачками — по-японски.

У участников будет возможность не только попробовать блины на вкус и узнать их рецепт, но и поучаствовать в классических масленичных забавах. На площади Революции организуют «блинный» тир, «блинный» фрисби и кёрлинг.

Здесь же будут работать и кулинарные мастер-классы. Все желающие научатся готовить гречишные, шоколадные, гурьевские блины, а также блины из сельдерея. Для сладкоежек — оладьи с арахисовым маслом и шоколадным мороженым, печёным яблоком и варёной сгущёнкой, с зефиром и карамелью.

Кулинары раскроют секреты рецептов блинов из разных стран: китайских блинчиков из заварного теста с креветками и томатной заправкой, французских — с апельсинами и малиной, японских оладий с кабачками и кунжутом.

На Новом Арбате, где расположатся четыре фестивальные площадки, Масленицу сделают более современной. Здесь можно будет увидеть двухметровых марионеток. В них гости узнают художников-авангардистов Малевича, Степанову, Лентулова и Кандинского. С каждой из кукол посетители смогут сфотографироваться.

Украсят Новый Арбат и фигуры Маслениц. Процесс их декорирования превратится в отдельный перформанс, так как художники будут работать прямо на площадке, на глазах у посетителей.

Развлечения на Тверском бульваре: горка-сани и «колобок-бол»

На Тверском бульваре посетителей ждут активные развлечения. Рядом с памятником Сергею Есенину можно будет покататься на деревянной горке длиной около семи метров. Её стилизуют под традиционные русские сани с росписью под дымковскую игрушку.

Гости фестиваля смогут поиграть в «колобок-бол» — масленичный аналог брумбола (хоккея с метлой).

Вместо клюшек посетителям выдадут мётлы, а снарядом станет небольшой мяч, стилизованный под главного персонажа сказки «Колобок». Москвичи смогут поучаствовать и в другой необычной забаве — покатать большие бутафорские сырные головы на скорость.

Также здесь можно будет поиграть на трёхметровом ксилофоне.

Резьба по дереву и глиняные игрушки

В Климентовском переулке будут представлены история и традиции резьбы по дереву. Гости также увидят резные оконные рамы и деревянные наличники из разных городов России. На творческих мастер-классах все желающие смогут научиться рисовать и раскрашивать наличники, украшать пряники глазурью и даже молоть муку. Интересно будет как взрослым, так и детям. В Новопушкинском сквере устроят мини-выставку традиционных игрушек из глины.

Борьба зимы с весной

На некоторых площадках тему проводов зимы и ожидания весны отразят в цветовом оформлении шале. Например, на площади Революции расположится «Царство зимы» с ледяным дворцом и синими павильонами, на Манежной площади — «Царство весны» с красными павильонами. В последний день фестиваля здесь «сожгут» гигантскую ледяную фигуру Масленицы. Два времени года встретятся на переходе от площади Революции к Манежной: актёры в традиционных масленичных костюмах вместе с гостями будут переманивать друг друга на сторону зимы или весны, кататься на каруселях.

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