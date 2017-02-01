На фестивале «Московская Масленица» организуют более 30 точек продажи блинов

На площадках фестиваля «Московская Масленица», который пройдёт в столице с 17 по 26 февраля, горожан ждёт большое количество блинов со сладкими, солёными и сытными начинками.

Всего в центре будет более 30 точек по продаже блинов. Кроме того, для гостей проведут кулинарные мастер-классы, организуют хороводы и традиционные славянские масленичные забавы. Украсят площадки многочисленные фигуры соломенных Маслениц, восьмиметровая ледяная Масленица и карусели в виде дымковских игрушек.

Блины из разных стран: с креветками — по-китайски, с апельсинами — по-французски и с кабачками — по-японски.

У участников будет возможность не только попробовать блины на вкус и узнать их рецепт, но и поучаствовать в классических масленичных забавах. На площади Революции организуют «блинный» тир, «блинный» фрисби и кёрлинг.