На фестивале «Московская Масленица» организуют более 30 точек продажи блинов
Горожане и туристы смогут попробовать разные виды блинчиков и научиться печь их самостоятельно.
Горожане и туристы смогут попробовать разные виды блинчиков и научиться печь их самостоятельно.
На площадках фестиваля «Московская Масленица», который пройдёт в столице с 17 по 26 февраля, горожан ждёт большое количество блинов со сладкими, солёными и сытными начинками.
Всего в центре будет более 30 точек по продаже блинов. Кроме того, для гостей проведут кулинарные
Блины из разных стран: с креветками —
У участников будет возможность не только попробовать блины на вкус и узнать их рецепт, но и поучаствовать в классических масленичных забавах. На площади Революции организуют «блинный» тир, «блинный» фрисби и кёрлинг.
Здесь же будут работать и кулинарные
Кулинары раскроют секреты рецептов блинов из разных стран: китайских блинчиков из заварного теста с креветками и томатной заправкой, французских — с апельсинами и малиной, японских оладий с кабачками и кунжутом.
На Новом Арбате, где расположатся четыре фестивальные площадки, Масленицу сделают более современной. Здесь можно будет увидеть двухметровых марионеток. В них гости узнают
Украсят Новый Арбат и фигуры Маслениц. Процесс их декорирования превратится в отдельный перформанс, так как художники будут работать прямо на площадке, на глазах у посетителей.
Развлечения на Тверском бульваре:
На Тверском бульваре посетителей ждут активные развлечения. Рядом с памятником Сергею Есенину можно будет покататься на деревянной горке длиной около семи метров. Её стилизуют под традиционные русские сани с росписью под дымковскую игрушку.
Гости фестиваля смогут поиграть в «колобок-бол» — масленичный аналог брумбола (хоккея с метлой).
Вместо клюшек посетителям выдадут мётлы, а снарядом станет небольшой мяч, стилизованный под главного персонажа сказки «Колобок». Москвичи смогут поучаствовать и в другой необычной забаве — покатать большие бутафорские сырные головы на скорость.
Также здесь можно будет поиграть на трёхметровом ксилофоне.
Резьба по дереву и глиняные игрушки
В Климентовском переулке будут представлены история и традиции резьбы по дереву. Гости также увидят резные оконные рамы и деревянные наличники из разных городов России. На творческих
Борьба зимы с весной
На некоторых площадках тему проводов зимы и ожидания весны отразят в цветовом оформлении шале. Например, на площади Революции расположится «Царство зимы» с ледяным дворцом и синими павильонами, на Манежной площади — «Царство весны» с красными павильонами. В последний день фестиваля здесь «сожгут» гигантскую ледяную фигуру Масленицы. Два времени года встретятся на переходе от площади Революции к Манежной: актёры в традиционных масленичных костюмах вместе с гостями будут переманивать друг друга на сторону зимы или весны, кататься на каруселях.