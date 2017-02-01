Приморье ждет потепление

Во Владивостоке без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Во второй половине дня столбик термометра достигнет отметки −7…−9 °C. В предстоящие сутки существенных изменений в погоде на юге Дальневосточного региона не ожидается. Осадки маловероятны, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.ру.

Ночь ожидается морозной, −16…−25 °C, в горных районах до -33 °C, на побережье −10…−15 °C.

Днем в четверг заток холода на территорию Приморья прекратится и февральское солнце успеет нагреть воздух до −6…−13 °C, на юге края 0…-5 °C.