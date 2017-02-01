Школы и техникумы Озерска закрыты на карантин до 8 февраля
Эпидемический порог заболеваемости превышен на 38%.
Эпидемический порог заболеваемости превышен на 38%.
Школьники и учащиеся учреждений среднего и начального профессионального образования Озерска (ЗАТО, Челябинская область) ушли на карантин по 7 февраля включительно
«По решению
Там пояснили, что приостанавливаются учебные занятия в общеобразовательных организациях и учреждениях начального и среднего профессионального образования (1 и 2 курс), отменяются тренировочный процесс и массовые сборы в учреждениях культуры и спорта. Кроме того, вводится особый санитарный режим во всех
В Озерске с 27 по 30 января 2017 года количество заболевших школьников увеличилось с 8,5 до 12,3%. Эпидемический порог заболеваемости превышен на 38%.