Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Японии боль в спине лечат пеленанием
Трамп сообщил о "самом решительном действии", которое ждет США
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
В Таиланде при странных обстоятельствах погиб друг Михаила Круга
В Подмосковье юноша умер после неверного диагноза
"Огромные потери": ДНР про погибших среди ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
66-летняя Надежда Бабкина показала своё "истинное лицо" - СМИ
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
9NASA показало посадку зонда на Титан
07:33 (мск), источник: dostup1.ru

Школы и техникумы Озерска закрыты на карантин до 8 февраля

Эпидемический порог заболеваемости превышен на 38%.

Школьники и учащиеся учреждений среднего и начального профессионального образования Озерска (ЗАТО, Челябинская область) ушли на карантин по 7 февраля включительно из-за эпидемии гриппа и ОРВИ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По решению санитарно-противоэпидемической комиссии в Озерском городском округе вводится карантин по 7 февраля (включительно) с усилением комплекса ограничительных мероприятий», — сообщили в администрации ЗАТО.

Там пояснили, что приостанавливаются учебные занятия в общеобразовательных организациях и учреждениях начального и среднего профессионального образования (1 и 2 курс), отменяются тренировочный процесс и массовые сборы в учреждениях культуры и спорта. Кроме того, вводится особый санитарный режим во всех домах-интернатах, а родителям дошкольников рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми садов и яслей.

В Озерске с 27 по 30 января 2017 года количество заболевших школьников увеличилось с 8,5 до 12,3%. Эпидемический порог заболеваемости превышен на 38%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Насильник, затащивший девушку в подъезд в Долгодеревенском, предстанет перед судом
Большинство американцев поддержали иммиграционный указ Трампа
СМИ узнали о возможном повышении Анатолия Сердюкова
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
WikiLeaks заявил о документах, связанных с Марин Ле Пен
Елизавета II посмертно помиловала тысячи гомосексуалистов
Спорт
Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018 Международный паралимпийский комитет отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь