Школы и техникумы Озерска закрыты на карантин до 8 февраля

Школьники и учащиеся учреждений среднего и начального профессионального образования Озерска (ЗАТО, Челябинская область) ушли на карантин по 7 февраля включительно из-за эпидемии гриппа и ОРВИ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По решению санитарно-противоэпидемической комиссии в Озерском городском округе вводится карантин по 7 февраля (включительно) с усилением комплекса ограничительных мероприятий», — сообщили в администрации ЗАТО.

Там пояснили, что приостанавливаются учебные занятия в общеобразовательных организациях и учреждениях начального и среднего профессионального образования (1 и 2 курс), отменяются тренировочный процесс и массовые сборы в учреждениях культуры и спорта. Кроме того, вводится особый санитарный режим во всех домах-интернатах, а родителям дошкольников рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми садов и яслей.

В Озерске с 27 по 30 января 2017 года количество заболевших школьников увеличилось с 8,5 до 12,3%. Эпидемический порог заболеваемости превышен на 38%.