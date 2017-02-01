Уровень опасности НМУ снизился
В четырех городах Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий.
В четырех городах Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий.
Угроза смога сохраняется в Челябинске, Карабаше, Коркино и Сатке, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Как пояснили в Минэкологии, предприятиям необходимо продолжить выполнять предписание о снижении выбросов в атмосферу, в свою очередь, специалисты проводят замеры качества воздуха, проходят проверки. В частности, в январе в Курчатовском и Советском районах Челябинска были выявлены несколько