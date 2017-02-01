Уровень опасности НМУ снизился

Угроза смога сохраняется в Челябинске, Карабаше, Коркино и Сатке, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии.

Из-за слабого ветра и ночной инверсии вредные примеси будут плохо рассеиваться в атмосфере. При этом уровень опасности был снижен до более легкой степени — первой. Согласно сведениям регионального Гидрометцентра, режим НМУ будет действовать в этих районах до сегодняшнего вечера, 1 февраля.