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07:33 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Уровень опасности НМУ снизился

В четырех городах Челябинской области продлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Угроза смога сохраняется в Челябинске, Карабаше, Коркино и Сатке, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии.

Из-за слабого ветра и ночной инверсии вредные примеси будут плохо рассеиваться в атмосфере. При этом уровень опасности был снижен до более легкой степени — первой. Согласно сведениям регионального Гидрометцентра, режим НМУ будет действовать в этих районах до сегодняшнего вечера, 1 февраля.

Как пояснили в Минэкологии, предприятиям необходимо продолжить выполнять предписание о снижении выбросов в атмосферу, в свою очередь, специалисты проводят замеры качества воздуха, проходят проверки. В частности, в январе в Курчатовском и Советском районах Челябинска были выявлены несколько предприятий-нарушителей — материалы по итогам инспекций переданы в природоохранную прокуратуру.

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