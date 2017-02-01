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07:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

В детсады Саянска из-за отсутствия очереди принимают детей от года

Детсады Саянска начинают приём детей в возрасте с одного года и старше, все остальные малыши уже обеспечены местами в дошкольных учреждениях, Саянск стал первым городом в Иркутской области, где нет очередей, сообщает 1 февраля 2017 года пресс-служба города.

Источник: РИА "Новости"

Это стало возможным после проведения капремонта детсада № 10"Дюймовочка, завершённого в конце 2016 года. До сих пор в детсады города принимали ребят, начиная с 1,5-летнего возраста. Как отмечает начальник управления образования Ольга Безродных, для самых маленьких воспитанников будут созданы все необходимые условия. Капремонт детсада провели за счёт средств из бюджета Иркутской области. Как рассказала начальник управления образования Ольга Безродных, в «Дюймовочку» зачислено 140 детей, возможности учреждения позволяют принять еще 200 ребят. Кроме того, ждут юных дошколят и другие детские учреждения города.

Полностью укомплектованы только детсады № 1 и № 19. Готовы принять новых воспитанников детсады №№ 21, 22, 23, 25, 35, 36. По данным управления образования, в Саянске на регистрационном учёте на получение места в детсады 232 ребенка в возрасте от года до полутора лет, 190 детей в возрасте от 1,5 до 2 лет и еще 98 детей в возрасте от 2 до 3 лет. Но они пока только встали на учёт и не обращались за получением места, хотя такая возможность существует.

В детских садах Саянска созданы самые современные условия для получения полноценного дошкольного образования. Ведется целенаправленная работа по улучшению содержания дошкольных учреждений. За последние несколько лет капитально отремонтированы три детсада — №№ 22, 23, 10. В перспективных планах — капитальный ремонт детсада № 1. Во всех детсадах, кроме первого, есть бассейны.

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