В Новосибирске по улице Дуси Ковальчук провезли боевые вертолёты
Очевидцы в соцсетях опубликовали видео с проездом колонны вертолётов Ми-8 со снятыми хвостами.
Очевидцы в соцсетях опубликовали видео с проездом колонны вертолётов Ми-8 со снятыми хвостами.
В Новосибирске по улице Дуси Ковальчук провезли боевые вертолёты, информация опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Примерно в 3 часа ночи колонна вертолётов Ми-8 со снятыми хвостами и лопастями под охраной сотрудников ДПС проехалась по улице Дуси Ковальчук.
«На летательных аппаратах были нанесены опознавательные знаки, напоминающие символику ВВС Франции», — рассказали очевидцы.