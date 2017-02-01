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07:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске по улице Дуси Ковальчук провезли боевые вертолёты

Очевидцы в соцсетях опубликовали видео с проездом колонны вертолётов Ми-8 со снятыми хвостами.

В Новосибирске по улице Дуси Ковальчук провезли боевые вертолёты, информация опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Примерно в 3 часа ночи колонна вертолётов Ми-8 со снятыми хвостами и лопастями под охраной сотрудников ДПС проехалась по улице Дуси Ковальчук.

«На летательных аппаратах были нанесены опознавательные знаки, напоминающие символику ВВС Франции», — рассказали очевидцы.

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