В Челябинске нашли парня из Башкирии, который жалуется на потерю памяти

Неравнодушные горожане разместили его фото в одном из пабликов города.

Вчера встретили парня, поет на башкирском, говорит, что голова не работает, не знает где находится. «Я из Сибая!» — постоянно повторяет! Может, его родственники ищут, — написал автор фото.

Между тем, пользователи почти сразу признали в нем некоего Фаниля Вахитова, а один из них даже рассказал: «Он раньше много выступал и пел, так что умеет на публику работать. Но испортил себе и родным жизнь».