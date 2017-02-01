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10:45 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Сегодня вводится запрет на вылов рыбы в трех лиманах края

Зимняя рыбалка вне закона. С сегодняшнего дня вводится запрет на вылов рыбы в трех лиманах края — Ейском, Бейсугском и Ахтарском.

Начался нерестовый сезон. Любителей посидеть с удочкой не пустят на водоемы до 1 мая. Браконьерам грозит штраф.

— Органы рыбоохраны постоянно следят за этим, за нехорошими движениями браконьеров. Сетями ловят. Есть и нормальные люди, которые не нарушают правил рыболовства, — отметил Андрей Калугин, государственный инспектор Азово-Кубанского отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.

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