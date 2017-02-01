Региональный центр МЧС в Хабаровске может попасть под сокращение штатов

Оптимизация структуры МЧС России может привести к сокращениям в Дальневосточном региональном центре, расположенном в Хабаровске. При этом, как сообщили в пресс-службе ведомства, на главном управлении МЧС по Хабаровскому краю изменения не скажутся — оно продолжит работать в прежнем режиме, сообщает портал «Губерния».

Накануне стало известно, что руководство МЧС собирается оптимизировать работу центров управления в кризисных ситуациях (один из них действует в Хабаровске). Как пишет «Интерфакс», часть функций этих учреждений будет передана на межрегиональный уровень. Структурные изменения нужны для приведения штатной численности к установленной президентом величине (около 288,5 тысячи единиц) и сокращения расходов.

Сегодня ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДВРЦ МЧС.

«В Хабаровске ничего сокращаться не будет, это касается только региональных центров, — прокомментировала сотрудница информационного подразделения ДВРЦ МЧС Мария Дубровская. — У нас еще никаких изменений не произошло, пока все в процессе. Но на хабаровской территориальной подсистеме это никак не отразится, а коснется только Дальневосточного регионального центра. Все остальные подразделения будут работать по-прежнему: спасатели как спасали, так и будут спасать, пожарные как тушили, так и будут тушить. В любом случае, под сокращение попадет только административная часть».