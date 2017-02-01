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07:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Здание Главпочтамта на ул. Ленина отреставрируют

На создание проекта выделено 2 млн рублей.

В Красноярске объявили аукцион на создание проекта по реставрации исторического здания Главпочтамта. На разработку документации выделили 2 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте госзакупок.

Здание «Почты России» расположено в центре Красноярска, на ул. Ленина, 62. За несколько лет красноярцы привыкли видеть его обтянутым сеткой, так как капитальный ремонт там не проводился продолжительное время.

Победитель аукциона должен совершить обмер параметров здания, обследовать фундамент, стены и кровлю, составить отчет о проделанной работе и предложить архитектурные решения по восстановлению здания Главпочтамта. Итоги торгов подведут 16 февраля.

Согласно документации, после масштабной реставрации историческое здание не изменит свои административно-офисные функции. По ул. Ленина, 62, как и прежде, будет располагаться главное отделение «Почты России» в Красноярске.

Добавим, что здание Главпочтамта было построено в 1910—1911 годах по проекту губернского архитектора Владимира Соколовского. Сейчас оно является объектом культурного наследия Красноярского края.

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