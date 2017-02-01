МФЦ Приморья сковали очереди в первый день раздачи ДВ-гектаров всей России

Владивосток, 1 февраля, PrimaMedia.

Многофункциональные центры (МФЦ) Приморья, в последние дни столкнулись с небывалым наплывом посетителей, желающих получить «дальневосточный гектар». Целый день в помещениях МФЦ многолюдно, очереди к окошку для регистрации земли выстраиваются от самых дверей. Приморцы спешат поскорее подать заявку на земельный надел, чтобы опередить соотечественников из других регионов страны, которые с сегодняшнего дня могут претендовать на приморскую землю, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что с сегодняшнего дня «дальневосточный гектар» может получить каждый житель России. Заявки на получение земли в одном из девяти субъектов Дальнего Востока жители страны могут оформить в любом многофункциональном центре России через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток. РФ».

Для жителей Приморья возможность получить данную услугу в многофункциональных центрах края появилась на несколько недель раньше. Эта работа было организована по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского. До этого момента граждане, желающие получить гектар оформляли заявки в информационной системе самостоятельно. Обязательным условием при получении гектара является наличие подтвержденной учетной записи на Едином портале госуслуг.

Сотрудники многофункциональных центров помогают незарегистрированным посетителям создать личный кабинет, а также оказывают консультативную помощь в нарезке участка, оформлении и подаче заявления.