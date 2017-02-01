МФЦ Приморья сковали очереди в первый день раздачи ДВ-гектаров всей России
Приморцы спешат получить земельные наделы, пока их не разобрали соотечественники из других регионов страны.
Приморцы спешат получить земельные наделы, пока их не разобрали соотечественники из других регионов страны.
Владивосток, 1 февраля, PrimaMedia.
Многофункциональные центры (МФЦ) Приморья, в последние дни столкнулись с небывалым наплывом посетителей, желающих получить «дальневосточный гектар». Целый день в помещениях МФЦ многолюдно, очереди к окошку для регистрации земли выстраиваются от самых дверей. Приморцы спешат поскорее подать заявку на земельный надел, чтобы опередить соотечественников из других регионов страны, которые с сегодняшнего дня могут претендовать на приморскую землю, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что с сегодняшнего дня «дальневосточный гектар» может получить каждый житель России. Заявки на получение земли в одном из девяти субъектов Дальнего Востока жители страны могут оформить в любом многофункциональном центре России через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток. РФ».
Для жителей Приморья возможность получить данную услугу в многофункциональных центрах края появилась на несколько недель раньше. Эта работа было организована по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского. До этого момента граждане, желающие получить гектар оформляли заявки в информационной системе самостоятельно. Обязательным условием при получении гектара является наличие подтвержденной учетной записи на Едином портале госуслуг.
Сотрудники многофункциональных центров помогают незарегистрированным посетителям создать личный кабинет, а также оказывают консультативную помощь в нарезке участка, оформлении и подаче заявления.