Студента из Пермского края осудили за подкуп преподавателя

Студента Пермского Филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права осудили за подкуп сотрудника вуза. Взятку молодой человек дал, чтобы преподаватель поставил положительные оценки ему и его жене.

Заочник, который учился на юриста, передал 30 тысяч рублей старосте группы. Тот, в свою очередь вручил эти деньги преподавателю, который должен был обеспечить получение хороших оценок для супружеской пары. Однако экзамен сотрудник вуза провёл по всем правилам, никакой помощи взяточникам не оказал. Но деньги при этом присвоил.

Суд приговорил студента к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Преподаватель тоже не ушёл от наказания — его осудили на 2 года условно. В отношении других студентов уголовные дела прекращены, остальные находятся на рассмотрении, рассказали в краевой прокуратуре.