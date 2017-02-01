В пятницу с красноярцами обсудят будущее левобережной набережной
В пятницу, 3 февраля, в 17:00, в красноярском Доме кино (пр. Мира, 88) пройдет общественное обсуждение будущего левобережной набережной, сообщили в
В пятницу, 3 февраля, в 17:00, в красноярском Доме кино (пр. Мира, 88) пройдет общественное обсуждение будущего левобережной набережной, сообщили в
На слушаниях предлагается обсудить уже поступившие предложения по формированию набережной как единого пространства, проекты благоустройства существующей инфраструктуры, создания новых ее элементов проведения культурных и спортивных мероприятий.
«Главная цель общественных обсуждений — собрать мнение жителей города и определить, что красноярцы считают необходимым сделать в первую очередь для создания комфортной среды на центральной набережной левого берега реки Енисей. Собранные в рамках общественных обсуждений мнения и предложения будут взяты за основу в дальнейших преобразованиях пространства набережной», — отметили в