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08:06 (мск), источник: Newslab.ru

В пятницу с красноярцами обсудят будущее левобережной набережной

В пятницу, 3 февраля, в 17:00, в красноярском Доме кино (пр. Мира, 88) пройдет общественное обсуждение будущего левобережной набережной, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Reuters

На слушаниях предлагается обсудить уже поступившие предложения по формированию набережной как единого пространства, проекты благоустройства существующей инфраструктуры, создания новых ее элементов проведения культурных и спортивных мероприятий.

«Главная цель общественных обсуждений — собрать мнение жителей города и определить, что красноярцы считают необходимым сделать в первую очередь для создания комфортной среды на центральной набережной левого берега реки Енисей. Собранные в рамках общественных обсуждений мнения и предложения будут взяты за основу в дальнейших преобразованиях пространства набережной», — отметили в пресс-службе.

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