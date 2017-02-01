В пятницу с красноярцами обсудят будущее левобережной набережной

На слушаниях предлагается обсудить уже поступившие предложения по формированию набережной как единого пространства, проекты благоустройства существующей инфраструктуры, создания новых ее элементов проведения культурных и спортивных мероприятий.

«Главная цель общественных обсуждений — собрать мнение жителей города и определить, что красноярцы считают необходимым сделать в первую очередь для создания комфортной среды на центральной набережной левого берега реки Енисей. Собранные в рамках общественных обсуждений мнения и предложения будут взяты за основу в дальнейших преобразованиях пространства набережной», — отметили в пресс-службе.