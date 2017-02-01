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08:19 (мск), источник: VN.RU

В новой школе на Горском жилмассиве дети смогут учиться в одну смену

График занятий в третьей четверти 31 января изменился у 500 учеников в микрорайоне Горский. Здесь открыли новую школу, оборудованную по самым современным стандартам. Кроме истории с географией, здесь есть бальные танцы, вокальная студия, спортивные секции и театр.

По школьным коридорам ученики идут, как на первое сентября — старшие ведут за руку первоклассников. 22 класса и 38 учебных кабинетов — места хватит всем. Здесь необычны не только парты и стулья, но и программа обучения. Кабинетов информатики в школе три. Два — в шестом и одиннадцатом классах, и один для второклассников.

До обеда — обязательная программа, во второй половине дня — произвольная. Школьники смогут учиться танцам, играть в театре, заниматься в вокальной студии, есть даже свой пресс-центр. В концертном зале можно проводить не только школьные, но и районные праздники. А в спортивном зале точно не будет пусто.

Это здание удалось построить практически за один год. Теперь на Горском жилмассиве забыли про вторую смену. Но в других районах города еще помнят, поэтому и строят новые учебные заведения.

— В 155-й школе на Ключ-Камышенском плато пока учатся в три смены, мы будем доводить ее до сдачи, несмотря на размер федерального финансирования. Вторая школа строится в поселке Горный, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Кроме того, областные власти надеются на федеральные субсидии. В Москву отправили заявку на деньги для строительства еще двух школ. Вероятность одобрения высока.

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