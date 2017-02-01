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08:22 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Праздник «уменьшит» самый короткий месяц

В феврале россиян ожидают мини-каникулы.

Рабочих дней в начавшем свой отсчет месяце станет меньше, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Напомним, ранее федеральное правительство утвердило проект министерства труда, согласно которому, в частности, в феврале установлены четыре выходных дня подряд. Так, начнется отдых 23 февраля, в День защитника Отечества, который в этом году выпадает на четверг, и продолжится вплоть до конца недели, 26 февраля. Это стало возможным благодаря переносу выходного с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.

Отметим, что в следующем месяце таких длительных праздников уже не предусмотрено — нерабочим объявлен лишь Международный женский день 8 марта, выпадающий на среду.

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