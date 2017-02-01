Омским детям-сиротам помогут с трудоустройством. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В центры занятости обратилось около 75% выпускников, с некоторыми из них специалисты проводили индивитуальные консультации по профориентации и другим вопросам. Также в течение года их знакомили с ситуацией на региональном рынке труда, востребованными профессиями, перспективными сферами деятельности.