Омским детям-сиротам помогут с трудоустройством
В прошлом году 90 выпускников нашли постоянную работу или приступили к профессиональному обучению.
В прошлом году 90 выпускников нашли постоянную работу или приступили к профессиональному обучению.
Омским
В центры занятости обратилось около 75% выпускников, с некоторыми из них специалисты проводили индивитуальные консультации по профориентации и другим вопросам. Также в течение года их знакомили с ситуацией на региональном рынке труда, востребованными профессиями, перспективными сферами деятельности.
Большинство из обратившихся пошли учиться на поваров, парикмахеров, продавцов, слесарей,