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08:23 (мск), источник: АиФ Омск

Омским детям-сиротам помогут с трудоустройством

В прошлом году 90 выпускников нашли постоянную работу или приступили к профессиональному обучению.

Омским детям-сиротам помогут с трудоустройством. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В центры занятости обратилось около 75% выпускников, с некоторыми из них специалисты проводили индивитуальные консультации по профориентации и другим вопросам. Также в течение года их знакомили с ситуацией на региональном рынке труда, востребованными профессиями, перспективными сферами деятельности.

Большинство из обратившихся пошли учиться на поваров, парикмахеров, продавцов, слесарей, штукатуров-маляров и другое. В службе занятости подчёркивают, что поиск работы для детей-сирот — это одно из приоритетных направлений ведомства.

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