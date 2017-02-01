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08:28 (мск), источник: СуперОмск

Омичи не смогли решить, где ставить памятник Петру I

Несмотря на тот факт, что голосование закончено, горожане так и не определились с местом для монумента.

Сегодня, 1 февраля, в Омске закончилось голосование по выбору места для подаренного городу памятника Петру I за авторством известного скульптора Зураба Церетели. Омичи так и не смогли определиться, где монумент будет смотреться лучше всего.

Напомним, что голосование проходило в паблике администрации Омска в социальной сети «ВК» и на сайте популярной городской газеты «Вечерний Омск — Неделя».

В качестве приоритетных были названы четыре места:

1) у входа в здание Омского государственного историко-краеведческого музея (ул. Ленина, 23а);.

2) у входа в здание Омского городского Совета (ул. Думская, 1);.

3) на площади у Омского государственного музыкального театра (ул. Думская, 2/ул. 10 лет Октября, 2);.

4) в сквере им. Врубеля (в части, примыкающей к ул. Ленина).

Так, в соцсетях наибольшее количество голосов получил вариант у здания горсовета, на сайте — Краеведческий музей. Однако окончательное решение примет администрация Омска.

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