Омичи не смогли решить, где ставить памятник Петру I

Сегодня, 1 февраля, в Омске закончилось голосование по выбору места для подаренного городу памятника Петру I за авторством известного скульптора Зураба Церетели. Омичи так и не смогли определиться, где монумент будет смотреться лучше всего.

Напомним, что голосование проходило в паблике администрации Омска в социальной сети «ВК» и на сайте популярной городской газеты «Вечерний Омск — Неделя».