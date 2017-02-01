На «Уфа-Арене» снесут ледовый городок

В связи с этим на парковке между «Уфа-Ареной» и ТК «Центральным» был возведен ледовый городок, так полюбившийся горожанам, и перекрыт проезд, ограниченный улицами И. Якутова и Цурюпы.

Как сообщает Администрация города Уфы, ледовый городок снесут сегодня — 1 февраля. Эта новость является хорошей для автолюбителей, ведь проезд по улице Осипенко планируют открыть уже к вечеру.