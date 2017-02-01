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08:24 (мск), источник: PROUFU.ru

На «Уфа-Арене» снесут ледовый городок

Всем известно, что с декабря по январь Уфа готовилась к важному спортивному мероприятию — Неделе Звезд Хоккея.

В связи с этим на парковке между «Уфа-Ареной» и ТК «Центральным» был возведен ледовый городок, так полюбившийся горожанам, и перекрыт проезд, ограниченный улицами И. Якутова и Цурюпы.

Как сообщает Администрация города Уфы, ледовый городок снесут сегодня — 1 февраля. Эта новость является хорошей для автолюбителей, ведь проезд по улице Осипенко планируют открыть уже к вечеру.

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