В Уфу с гастролями приезжает главный театр Республики Марий Эл

Для юных зрителей 15 февраля в 10.00 и 12.00 артисты из Йошкар-Олы сыграют спектакль «Веселый Роджер» по пьесе Дамира Салимзянова. Это романтическая история о дружбе, приключениях, поисках сокровищ и любви. В этот же день в 19.00 жители и гости Уфы смогут увидеть искрометную комедию «Тетки» по пьесе популярного драматурга Александра Коровкина. А уже 16 февраля вечером гастролеры представят комедию «Муж моей жены» по пьесе хорватского прозаика и драматурга Миро Гаврана.

Как сообщила пресс-секретарь театра Дарья Ольхова, этот долгожданный визит актеров из Йошкар-Олы — часть обменных гастролей между двумя дружественными театрами. В последний раз Академический русский театр драмы им. Г. Константинова с успехом гастролировал на сцене НМТ РБ им. М. Карима в 2013 году.