В Набережных Челнах определились финалистки конкурса «Мисс Студенчество-2017»

Финал конкурса состоится в столице развлечений «Батыр» 2 марта в 18.00.

Отборочный тур конкурса прошел 31 января в молодежном центре «Нур». Всего заявилось 17 участниц. В отборочном туре девушки показали «визитки» и выступили с творческими номерами, продемонстрировали дефиле в вечерних платьях.

По итогам отборочного тура финалистками стали: Ляйсян Авзалова из медицинского колледжа, Лия Харасова из колледжа искусств, Алина Шамсиева из педагогического колледжа, Анастасия Михалевич из НФ КИУ им. В. Г. Тимирясова, Виктория Шехина из КГТК, Рузиля Бикова из НФ УУ ТИСБИ, Карина Ибушева из Набережночелнинского института КФУ, Гульнара Нургалина из КГАМТ им. Л. Б. Васильева, а также Анастасия Баранова, Эльмира Низамова, Алена Морозова и Лилия Хайдаршина (все из НГПУ).